07:10 | Теннис — ATP

Баутиста Агут обыграл Дель Потро в финале турнира в Окленде

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Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут в финале турнира АТР в Окленде обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро - 6:1, 4:6, 7:5. Поединок продлился 2 часа 9 минут. 

Для испанца это седьмая победа в АТР и вторая подряд в Окленде. В прошлом сезоне в финале был обыгран Джек Сок.

Окленд (Новая Зеландия) 

Турнир ATP ASB Classic 

Призовой фонд 501 345 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Баутиста Агут (Испания, 5) - Дель Потро (Аргентина, 2) - 6:1, 4:6, 7:5

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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антикиллеров

слился ска дель потро, как деревянный стоял пол матча

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