Баутиста Агут обыграл Дель Потро в финале турнира в Окленде

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут в финале турнира АТР в Окленде обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро - 6:1, 4:6, 7:5. Поединок продлился 2 часа 9 минут.

Для испанца это седьмая победа в АТР и вторая подряд в Окленде. В прошлом сезоне в финале был обыгран Джек Сок.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Баутиста Агут (Испания, 5) - Дель Потро (Аргентина, 2) - 6:1, 4:6, 7:5