Баутиста Агут обыграл Дель Потро в финале турнира в Окленде

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут в финале турнира АТР в Окленде обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро - 6:1, 4:6, 7:5. Поединок продлился 2 часа 9 минут.
Для испанца это седьмая победа в АТР и вторая подряд в Окленде. В прошлом сезоне в финале был обыгран Джек Сок.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 501 345 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Баутиста Агут (Испания, 5) - Дель Потро (Аргентина, 2) - 6:1, 4:6, 7:5
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