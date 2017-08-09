Баутиста Агут и Монфис примут участие в St. Petersburg Open

Стал известен состав участников турнира St. Petersburg Open в одиночном разряде. На турнире сыграют испанец Роберто Баутиста Агут и француз Гаэль Монфис. Из российских теннисистов участие примут Даниил Медведев и Андрей Кузнецов.

В основной сетке турнира в Санкт-Петербурге зарегистрирован 21 теннисист. После квалификационных матчей список участников пополнят еще четыре спортсмена. Также организаторы турнира предоставят три wild card.

Полностью состав участников турнира выглядит следующим образом:

1. Баутиста Агут (Испания) – 16-е место в рейтинге ATP

2. Монфис (Франция) – 22

3. Фоньини (Италия) – 25

4. Кольшрайбер (Германия) – 37

5. Лоренци (Италия) – 38

6. Маннарино (Франция) – 42

7. Эдмунд (Великобритания) – 43

8. Троицки (Сербия) – 45

9. Бедене (Великобритания) – 47

10. МЕДВЕДЕВ (Россия) – 48

11. Веселы (Чехия) – 49

12. Майер (Аргентина) – 50

13. Соуза (Португалия) – 51

14. Штруфф (Германия) – 54

15. Чорич (Хорватия) – 55

16. Типсаревич (Сербия) – 58

17. Себальос (Аргентина) – 59

18. Дельбонис (Аргентина) – 62

19. Дутра Силва (Бразилия) – 64

20. КУЗНЕЦОВ (Россия) – 67

21. Лайович (Сербия) – 68