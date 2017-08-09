Баутиста Агут и Монфис примут участие в St. Petersburg Open

Стал известен состав участников турнира St. Petersburg Open в одиночном разряде. На турнире сыграют испанец Роберто Баутиста Агут и француз Гаэль Монфис. Из российских теннисистов участие примут Даниил Медведев и Андрей Кузнецов.
В основной сетке турнира в Санкт-Петербурге зарегистрирован 21 теннисист. После квалификационных матчей список участников пополнят еще четыре спортсмена. Также организаторы турнира предоставят три wild card.
Полностью состав участников турнира выглядит следующим образом:
1. Баутиста Агут (Испания) – 16-е место в рейтинге ATP
2. Монфис (Франция) – 22
3. Фоньини (Италия) – 25
4. Кольшрайбер (Германия) – 37
5. Лоренци (Италия) – 38
6. Маннарино (Франция) – 42
7. Эдмунд (Великобритания) – 43
8. Троицки (Сербия) – 45
9. Бедене (Великобритания) – 47
10. МЕДВЕДЕВ (Россия) – 48
11. Веселы (Чехия) – 49
12. Майер (Аргентина) – 50
13. Соуза (Португалия) – 51
14. Штруфф (Германия) – 54
15. Чорич (Хорватия) – 55
16. Типсаревич (Сербия) – 58
17. Себальос (Аргентина) – 59
18. Дельбонис (Аргентина) – 62
19. Дутра Силва (Бразилия) – 64
20. КУЗНЕЦОВ (Россия) – 67
21. Лайович (Сербия) – 68
Дополнительная информация
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