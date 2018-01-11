Баутиста Агут и Феррер – в полуфинале турнира в Окленде

Испанец Роберто Баутиста Агут победил чеха Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Окленде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6, 6:2. В полуфинале он сыграет с голландцем Робином Хаасе, который обыграл немца Петера Гойовчика.

Еще один испанец Давид Феррер оказался сильнее корейца Чон Хена – 6:3, 6:2. Его следующим соперником станет победитель матча Карен Хачанов (Россия) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Баутиста Агут (Испания, 5) – Веселы (Чехия) – 7:6, 6:2

Феррер (Испания, 7) – Чон Хен (Корея) – 6:3, 6:2

Хаасе (Голландия) – Гойовчик (Германия) – 6:4, 6:4