Баутиста Агут и Фелисиано Лопес - в четвертьфинале турнира в Гштааде

Испанцы Роберто Баутиста Агут и Фелисиано Лопес вышли в четвертьфинал турнира в Гштааде. Баутиста Агут сыграет с Даниэлем Таро, а Лопес - с Маттео Берреттини, который ранее выбил с турнира россиянина Андрея Рублева.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) - Хайме Мунар (Испания) - 2:6, 6:3, 6:2

Фелисиано Лопес (Испания, 8) - Ориоль Рока Баталья (Испания, LL) - 4:6, 7:6 (7:4), 6:4