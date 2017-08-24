Баутиста Агут, Фритц и Штруфф вышли в 1/4 финала турнира в Уинстон-Салеме

Испанец Роберто Баутиста Агут обыграл киприота Маркоса Багдатиса в третьем круге турнира в Уинстон-Салеме. В других встречах немец Ян-Леннард Штруфф одолел итальянца Андреаса Сеппи, а американец Тэйлор Фритц переиграл итальянца Паоло Лоренци.

Также в четвертьфинал вышел кореец Чон Хен, так как француз Жюльен Беннето​ отказался от борьбы.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 664 825 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Фритц (США, WC) - Лоренци (Италия, 7) - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)

Штруфф (Германия) - Сеппи (Италия) - 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:3)

Баутиста Агут (Испания, 1) - Багдатис (Кипр) - 6:3, 6:4

Чон Хен (Корея) - Беннето (Франция) - 6:4, 1:1 отказ 2-го игрока