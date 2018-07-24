Басилашвили выбил Кольшрайбера с турнира в Гамбурге

Победитель квалификации турнира в Гамбурге Николоз Басилашвили победил пятого "сеяного" Филиппа Кольшрайбера в первом круге турнира в Гамбурге.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP German Tennis Championships 2018 presented by Kampmann

Призовой фонд 1 619 935 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ришар Гаске (Франция, 7) - Бенуа Пэр (Франция) - 7:5, 6:3

Гаэль Монфис (Франция) - Марко Чеккинато (Италия, 6) - 6:4, 3:6, 6:4

Пабло Куэвас (Уругвай) - Мартон Фучович (Венгрия) - 6:3, 6:2

Фернандо Вердаско (Испания, 8) - Душан Лайович (Сербия) - 6:3, 4:6, 7:6

Тиагу Монтейру (Бразилия, LL) - Жиль Симон (Франция) - 7:6, 6:2

Николас Харри (Чили) - Петер Гойовчик (Германия) - 6:1, 6:2

Альяж Бедене (Словения) - Анри Лааксонен (Швейцария) - 6:3, 1:6, 6:4

Николоз Басилашвили (Грузия, Q) - Филипп Кольшрайбер (Германия, 5) - 7:5, 1:6, 6:4

Джон Миллмэн (Австралия) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 7:5, 6:3