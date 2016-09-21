Басилашвили проиграл Мюллеру во втором круге турнира в Метце

Грузин Николоз Басилашвили в двух сетах уступил Жилю Мюллеру из Люксембурга во втором круге турнира ATP в Метце. В другом поединке немец Петер Гойовчик проиграл австрийцу Доминику Тиму, а его соотечественник Дастин Браун – хозяину корта Жюльену Беннето.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 463 520 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мюллер (Люксембург, 6) – Басилашвили (Грузия, Q) – 6:4, 6:2

Тим (Австрия, 1) – Гойовчик (Германия, Q) – 7:5, 7:6 (7:2)

Беннето (Франция) – Браун (Германия) – 6:3, 6:4

Первый круг

Джазири (Тунис) – Додиг (Хорватия) – 6:4, 7:6 (7:3)

Маю (Франция, 8) – Алис (Франция, WC) – 6:3, 6:4

Эрбер (Франция) – Сервантес (Испания) – 7:6 (7:3), 6:2

Штруфф (Германия) – Робредо (Испания, WC) – 7:6 (7:5), 7:5

Марченко (Украина) – Сеппи (Италия) – 6:7(1:7), 6:3, 7:6 (7:4)