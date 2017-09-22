Басилашвили обыграл Истомина и стал последним полуфиналистом турнира в Метце

Николоз Басилашвили из Грузии победил представителя Узбекистана Дениса Истомина в четвертьфинале турнира в Метце. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. В полуфинале Басилашвили сыграет с французом Бенуа Пэром.

Во втором полуфинале встретятся немцы Миша Зверев и Петер Гойовчик.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Басилашвили (Грузия) – Истомин (Узбекистан) – 7:5, 6:3