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23:25 22 сентября | Теннис — ATP

Басилашвили обыграл Истомина и стал последним полуфиналистом турнира в Метце


Николоз Басилашвили из Грузии победил представителя Узбекистана Дениса Истомина в четвертьфинале турнира в Метце. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. В полуфинале Басилашвили сыграет с французом Бенуа Пэром.

Во втором полуфинале встретятся немцы Миша Зверев и Петер Гойовчик.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Басилашвили (Грузия) – Истомин (Узбекистан) – 7:5, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/metz/2017/

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