Басилашвили обыграл Истомина и стал последним полуфиналистом турнира в Метце

Николоз Басилашвили из Грузии победил представителя Узбекистана Дениса Истомина в четвертьфинале турнира в Метце. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. В полуфинале Басилашвили сыграет с французом Бенуа Пэром.
Во втором полуфинале встретятся немцы Миша Зверев и Петер Гойовчик.
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 482 060 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Басилашвили (Грузия) – Истомин (Узбекистан) – 7:5, 6:3
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