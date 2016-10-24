23:56 24 октября | ТЕННИС — ATP

Басилашвили обыграл Бердыха в первом круге турнира в Вене и вышел на Хачанова

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Николоз Басилашвили в матче первого круга турнира в Вене в трех сетах победил второго "сеянного" турнира Томаша Бердыха. Следующим соперником грузинского теннисиста будет россиянин Карен Хачанов.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 1 884 645 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Басилашвили (Грузия, Q) - Бердых (Чехия, 2) - 6:4, 6:7(5:7), 7:5

Изнер (США) - Штруфф (Германия, Q) - 6:7(1:7), 6:3, 6:4

Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) - Альмагро (Испания) - 6:3, 5:7, 6:0

Карлович (Хорватия, 8) - Джонсон (США) - 7:6(7:5), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/vienna/2016/

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