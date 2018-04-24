Баэна сыграет с Надалем во втором круге турнира в Барселоне

Испанец Роберто Карбальес Баэна обыграл австрийца Андреаса Хайдера-Маурера в первом круге турнира в Барселоне. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Во втором круге Баэна встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

В другом матче аргентинец Гвидо Пелья обыграл немца Петера Гойовчика со счетом 6:4, 6:4. Во втором круге он встретится со спортсменом из Словакии Йозефом Коваликом.

В еще одной партии теннисист из Словакии Мартин Клинжан выиграл у аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4. Во втором круге он встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 510 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) – 6:2, 6:4

Гвидо Пелья (Аргентина) – Петер Гойовчик (Германия) – 6:4, 6:4

Мартин Клижан (Словакия, Q) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 6:7 (5:7), 6:4