Австралийский теннисист признался, что сыграл договорной матч и продавал наркотики

Бывший теннисист из Австралии Айзек Фрост приговорен к 220 часам общественных работ, сообщает Tennis World USA. Он сознался, что участвовал в договорном матче и продавал наркотические вещества.

В 2016 году на Челленджере в Виктории он играл со своим соотечественником Оливером Андерсоном. Позже было установлено, что этот матч был договорным. Спортсмены договорились, что Андерсон проиграет первый сет. Также они поставили на этот результат в букмекерской конторе и получили выигрыш.

Также 28-летний теннисист был признан виновным в том, что поставлял наркотики (в частности, кокаин) другим игрокам. Его самая высокая позиция в рейтинге АТР - 458-я в одиночном разряде и 651-я в парном.