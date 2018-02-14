АТР расследует конфликт на расовой почве между двумя теннисистами из США

АТР проведет расследование конфликта между американскими теннисистами Райаном Харрисоном и Дональдом Янгом. Инцидент случился во время матча первого круга на турнире в Нью-Йорке, который выиграл Харрисон со счетом 6:3, 7:6 (7:4). По ходу игры соперники нелицеприятно высказывались друг о друге, так что пришлось вмешаться судье поединка. Позднее Янг обвинил соперника в том, что тот в своих словах использовал расистские выражения, что Харрисон полностью отрицает, утверждая, что таким образом Янг вымещает обиду за поражение.

– Мы серьезно относимся к любым сообщениям о возможном проявлении расовых предрассудков, – приводит AFP слова заявления АТР. – Мы проверим все видео– и аудиоматериалы с матча, расследуя этот инцидент. До окончания расследования комментариев не будет.