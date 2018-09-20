ATP: "Салютуйте Михаилу Южному!"

Официальный Твиттер ATP поздравил Михаила Южного с завершением карьеры. 36-летний россиянин уступил сегодня испанцу Роберто Баутисте Агуту во втором круге турнира в Санкт-Петербурге. Ранее Южный заявлял, что турнир станет для него последним.

"Салютуем тебе, Михаил Южный! Салютуйте "Полковнику", поздравьте с успешной карьерой и ее завершением", - говорится в сообщении ATP.