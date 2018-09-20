ATP: "Салютуйте Михаилу Южному!"

Официальный Твиттер ATP поздравил Михаила Южного с завершением карьеры. 36-летний россиянин уступил сегодня испанцу Роберто Баутисте Агуту во втором круге турнира в Санкт-Петербурге. Ранее Южный заявлял, что турнир станет для него последним.
"Салютуем тебе, Михаил Южный! Салютуйте "Полковнику", поздравьте с успешной карьерой и ее завершением", - говорится в сообщении ATP.
We salute YOU, Mikhail Youzhny! 😄– ATP World Tour (@ATPWorldTour) 20 сентября 2018 г.
Send "The Colonel" a salute to congratulate him on a successful career and retirement 🙋♂️ pic.twitter.com/P6V8Who6Ya
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