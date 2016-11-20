ATP будет проводить итоговый турнир года для молодых игроков

ATP анонсировал создание нового турнира для молодых игроков. Начиная со следующего года в Милане как минимум пять лет будет проводиться итоговый турнир среди юношей не старше 21 года.

В турнире будут принимать участие семь первых номеров ATP, попадающих под данную возрастную категорию, еще одному участнику будет выдан wild card. Призовой фонд соревнований составит 1,25 миллиона долларов. Турнир под названием Next Gen АТР в следующем году пройдет с 7 по 11 ноября.

– Этот турнир станет стартовой площадкой для инноваций в теннисе, – цитирует AP главу АТР Криса Кермода. – Мы стараемся сделать наш вид спорта более привлекательным для меняющихся привычек фанатов нового поколения.