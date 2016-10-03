Анна Чакветадзе: "Хачанову не хватает понимания тактики в конкретные моменты игры"

Обладательница восьми титулов WTA Анна Чакветадзе выразила мнение, что россиянин Карен Хачанов еще не всегда стабилен в выборе тактики в конкретные моменты матчей. Вчера 20-летний теннисист завоевал первый трофей в своей карьере. Эта победа позволила ему подняться в рейтинге со 101-го на 55-е место.

- В Чэнду Карен допускал очень много детских ошибок, ему не хватало хладнокровия, уверенности, понимания, какая тактика нужна в конкретный момент игры, - приводит "Р-Спорт" слова Чакветадзе. - Он торопится. В топ-20 ему попасть по силам, а топ-10 - это зона тех, кто стабильно попадает в четвертьфиналы больших турниров. Поэтому цели надо ставить постепенно.

Карен долго подавал надежды, потом у него случился спад и больше стали говорить об Андрее Рублеве. Мне кажется, переломным был турнир в Питере, когда Карен вел со счетом 4:1 в сете против Зверева, но проиграл. Думаю, он остался в Петербурге и посмотрел, как играет Зверев и задал себе вопрос: а почему я не могу побеждать так же? Зверев из теннисной семьи, я знаю его с тех лет, когда ракетка была больше него самого. Сейчас Сашка и Карен соперничают между собой и не особо друг другу уступают по уровню.