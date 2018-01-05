Андрей Рублев: "У меня нет слов, чтобы описать матч с Пельей"

Российский теннисист Андрей Рублев рад победе над аргентинцем Гвидо Пельей в полуфинале турнира в Дохе (6:2, 4:6, 7:6 (7:2). 20-летний спортсмен надеется, что зрители получили удовольствие от их игры.

Напомним, что теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. В финале Рублев встретится с французом Гаэлем Монфисом.

– Это невероятные ощущения, у меня просто нет слов, которые могли бы описать матч. Мы здорово играли, делали прекрасные розыгрыши, – приводит официальный сайт ATP слова Рублева. – Я очень рад победе. Пелья играл невероятно. Думаю, что битва получилась отличной и зрители получили от нее удовольствие. Надеюсь, что все они остались довольны.

Рублев вышел в финал турнира в Дохе