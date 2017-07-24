Андрей Рублев: "Прекрасно выиграть свой первый турнир в 19 лет, у меня даже нет слов"

Россиянин Андрей Рублев отметил, что очень рад своей первой победе на турнире ATP. Он также добавил, что когда в первый раз увидел игру испанца Рафаэля Надаля, то начал во всем ему подражать.

Напомним, что 19-летний россиянин вчера стал победителем турнира в Умаге. Он попал в основную сетку соревнований в качестве "лаки-лузера".

– Прекрасно выиграть первый турнир в 19 лет, у меня даже нет слов, чтобы описать это, – приводит ATP World Tour слова Рублева. – Но сейчас это уже в прошлом, через два дня у меня новый матч, и я хочу быть готовым на 100 процентов. Конечно, в детстве я хотел выигрывать все турниры "Большого шлема" и ATP. Я смотрел матчи по телевизору и мечтал, что однажды и я выиграю турнир. А теперь я его выиграл, и это удивительно. Нужно продолжать работать и постараться победить вновь.

Мне очень нравились три игрока. Конечно, среди них есть Федерер, его все любят. В детстве я был большим поклонником Сафина. Потом, когда я впервые увидел игру Надаля, начал подражать ему. Я покупал такую же одежду, носил футболки без рукавов, длинные шорты и собрал всю коллекцию его одежды.