Андрей Рублев: "Надеюсь, что смогу вернуться к травяному сезону"

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своем восстановлении после травмы. Он выразил надежду на возвращение к травяному сезону.

- Сейчас моя спина намного лучше, но я еще не восстановился на сто процентов, - написал спортсмен в Твиттере. - Надеюсь вернуться к травяному сезону. Спасибо вам за поддержку.

23 апреля россиянин снялся с турнира в Барселоне из-за травмы и с тех пор не играл.