Андрей Рублев: "Надеюсь, что смогу вернуться к травяному сезону"

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своем восстановлении после травмы. Он выразил надежду на возвращение к травяному сезону.
- Сейчас моя спина намного лучше, но я еще не восстановился на сто процентов, - написал спортсмен в Твиттере. - Надеюсь вернуться к травяному сезону. Спасибо вам за поддержку.
23 апреля россиянин снялся с турнира в Барселоне из-за травмы и с тех пор не играл.
My back is much better but still not recovered 100%.– Andrey Rublev (@AndreyRublev97) 25 мая 2018 г.
Hopefully will be back on the grass season. Thank you for the support 🙏🙏🤞
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