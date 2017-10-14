Андрей Рублев: "Хочу ли сыграть в день рождения? Как получится"

Первая ракетка России Андрей Рублев отметил, что его не особо беспокоит место в национальной классификации. Гораздо важнее - совершенствовать свою игру и улучшать положение в рейтинге мировом.

- Никогда не задумывался о том, каким я стою в российском рейтинге - хоть первым, хоть пятым. Важнее место в мировом. Поэтому я стараюсь совершенствоваться каждый день и делать все от меня зависящее, - сказал Рублев по окончании жеребьевки "ВТБ Кубка Кремля".

На вопрос о том, принципиально ли для него сыграть матч на "ВТБ Кубка Кремля" в день рождения, который теннисист отпразднует 20 октября, когда на турнире состоятся четвертьфиналы, он ответил: "Как получится". (Мария НИКУЛАШКИНА)

В этом году "ВТБ Кубок Кремля" проходит с 14 по 22 октября. Его общий призовой фонд составляет 1,6 миллиона долларов.