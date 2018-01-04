Андрей Рубле: "В детстве моими кумирами были Надаль и Сафин"

Россиянин Андрей Рублев в интервью Marca отметил, что стал теннисистом, так как его мама была тренером. Спортсмен также добавил, что у него в детстве были кумирами Рафаэль Надаль и Марат Сафин.

– Помните ли вы, почему вы решили заняться теннисом?

– Мои родители пытались научить меня играть во все виды спорта, но я думаю, что стал теннисистом, потому что моя мама была тренером.

– У вас в детстве был кто-то из известных спортсменов кумиром?

– Я всегда был поклонником Рафаэля Надаля и Марата Сафина.