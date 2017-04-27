Андрей Кузнецов: "Знал, что у меня будут шансы на победу над Фоньини"

Российский теннисист Андрей Кузнецов после победы над Фабио Фоньини (6:3, 3:6, 7:6) на турнире в Будапеште заявил, что уверенно начал встречу и знал, что у него есть шансы на победу. Третий номер посева вышел в 1/4 финала турнира, где встретится с итальянцем Паоло Лоренци.

– Это был долгий и изнурительный для меня матч, – цитирует ATP Кузнецова. – Перед игрой я знал, что у меня будут шансы на победу. Я играл уверенно, особенно в начале матча. В конце я изо всех сил боролся. Было непросто играть против Фабио.