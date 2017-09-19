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21:14 | Теннис — ATP

Андрей Кузнецов: "С Троицки я играл робко"


Россиянин Андрей Кузнецов после поражения в первом круге турнира АТР В Санкт-Петербурге от серба Виктора Троицки признал, что играл робко. По его словам, это от недостаточного количества побед.

- Первый сет я сыграл робко, - заявил Кузнецов. - При счете 6:6 на тай-брейке понадеялся на то, что он еще раз ошибется, потому что было видно, что он занервничал. Но в итоге ошибся сам.

- Откуда робость?

- Наверное, от недостаточного количества побед. Я немножко соскучился по ним даже. На следующей неделе сыграю челленджер. Надеюсь, хоть там получится набрать очки.

- Почему вас не было на Кубке Дэвиса?

- Меня просто не пригласили. Изначально я был первый в списке на случай, если кто-то травмируется или заболеет.

- Совсем недавно вы были первой ракеткой России, а сейчас отдалились. Вас это беспокоит?

- Впереди меня трое молодых ребят. Они хорошо играют и заслуженно занимают свои места. У меня нет самоцели быть первой ракеткой России. Лучше быть третьей ракеткой России, но десятой ракеткой мира. (Гоша ЧЕРНОВ)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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