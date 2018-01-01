Андрей Кузнецов: "Раньше Ферер курил жестко-жестко"

Россиянин Андрей Кузнецов в интервью Eurosport отметил, что швейцарец Роджер Федерер не выкладывается на тренировках. Также он рассказал, кто из теннисистов в туре курит.

– Вы Федерера даже обыграли (на тренировке.– Прим. "СЭ").

– Но это же не матч – тай-брейк до 10 вроде. Да и вообще было ощущение, что он не первая или вторая ракетка мира, а 101-102-я. Он на занятии реально не напрягается. Говорят, так происходит всегда. У Фоньини то же самое. А с Надалем плохо, потому что он максимум три раза бьет на тебя, потом навылет. То есть тренирует то, что ему надо. И ты же не скажешь: "Давай минут 10 кроссами слева налево поиграем?" Ответит: "А мне это зачем?"

– Лайтовые тренировки – это разве нормально?

– Большинство ребят все-таки стараются. Некоторые прямо очень. В этом плане отмечу Давида Феррера. Бегает за всеми мячами, выкладывается. Ощущение, что матч играет. Но у него на этом весь теннис построен. Кстати, раньше Феррер курил. Жестко-жестко. В один момент бросил, начал работать как проклятый. И оказался в топе.

– Кроме него курящих помните?

– Вспоминается Дастин Браун, ха-ха. Все время ходит в наушниках. Похож немного на человека, который балуется наркотиками. Веселый парень.