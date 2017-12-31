Андрей Кузнецов: "После совместного фото украинским олимпийцам стали поступать угрозы"

Россиянин Андрей Кузнецов в интервью Eurosport признался, что его попросили удались совместную фотографию с украинскими спортсменами с Олимпиады-2016. По словам теннисиста, его друзьям стали поступать угрозы.
– Из Рио вы выложили в инстаграм фото с украинскими олимпийцами и написали: "На самом деле мы все хорошо общаемся". Сейчас этой публикации нет.
– Украинцы попросили удалить.
– Как?
– Мы с ними действительно хорошо общаемся. Когда тема отношений двух государств развивалась, мы подумали, что выложим фото и покажем, что спорт выше политики. Ребята были не против. Но потом им стали поступать чуть ли не угрозы. У них в стране все это как-то восприняли… И они попросили удалить. Я согласился – зачем создавать проблемы?
– Через сколько это произошло?
– Больше недели публикация не провисела.
Raven30101979
Ну раз про команду Путена коменты убрали напишу здесь. Кузнецова уважаю,он в отличии от Овечкина видимо не собирается в Думу пролезть на подхалимаже Путину! А те проститутки,когда у них был выбор пострадать за политику Путина,которого они поддерживают и не поехать на ОИ или поползти под белым флагом выбрали последнее.Дескать пусть простой народ страдает,а мы всю жизнь тренировались и поедем по-любому,хоть под радужным флагом.Вот сколько стоит вся их поддержка Путина!
21:31
ozozolio
А про команду коменты убрали
21:24
Григорич
Эх туляк где твой калашников?
20:59
RurikKF
Дб
20:05
Benpb_bl
Пареньку из Нового Уренгоя тоже стали угрозы поступать.
19:20