19:04 | Теннис — ATP

Андрей Кузнецов: "После совместного фото украинским олимпийцам стали поступать угрозы"

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Россиянин Андрей Кузнецов в интервью Eurosport признался, что его попросили удались совместную фотографию с украинскими спортсменами с Олимпиады-2016. По словам теннисиста, его друзьям стали поступать угрозы.

– Из Рио вы выложили в инстаграм фото с украинскими олимпийцами и написали: "На самом деле мы все хорошо общаемся". Сейчас этой публикации нет.

– Украинцы попросили удалить.

– Как?

– Мы с ними действительно хорошо общаемся. Когда тема отношений двух государств развивалась, мы подумали, что выложим фото и покажем, что спорт выше политики. Ребята были не против. Но потом им стали поступать чуть ли не угрозы. У них в стране все это как-то восприняли… И они попросили удалить. Я согласился – зачем создавать проблемы?

– Через сколько это произошло?

– Больше недели публикация не провисела.

Дополнительная информация

https://www.eurosport.ru/tennis/story_sto6455710.shtml

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Raven30101979

Ну раз про команду Путена коменты убрали напишу здесь. Кузнецова уважаю,он в отличии от Овечкина видимо не собирается в Думу пролезть на подхалимаже Путину! А те проститутки,когда у них был выбор пострадать за политику Путина,которого они поддерживают и не поехать на ОИ или поползти под белым флагом выбрали последнее.Дескать пусть простой народ страдает,а мы всю жизнь тренировались и поедем по-любому,хоть под радужным флагом.Вот сколько стоит вся их поддержка Путина!

21:31

ozozolio

А про команду коменты убрали

21:24

Григорич

Эх туляк где твой калашников?

20:59

RurikKF

Дб

20:05

Benpb_bl

Пареньку из Нового Уренгоя тоже стали угрозы поступать.

19:20