Андрей Кузнецов: "После совместного фото украинским олимпийцам стали поступать угрозы"

Россиянин Андрей Кузнецов в интервью Eurosport признался, что его попросили удались совместную фотографию с украинскими спортсменами с Олимпиады-2016. По словам теннисиста, его друзьям стали поступать угрозы.

– Из Рио вы выложили в инстаграм фото с украинскими олимпийцами и написали: "На самом деле мы все хорошо общаемся". Сейчас этой публикации нет.

– Украинцы попросили удалить.

– Как?

– Мы с ними действительно хорошо общаемся. Когда тема отношений двух государств развивалась, мы подумали, что выложим фото и покажем, что спорт выше политики. Ребята были не против. Но потом им стали поступать чуть ли не угрозы. У них в стране все это как-то восприняли… И они попросили удалить. Я согласился – зачем создавать проблемы?

– Через сколько это произошло?

– Больше недели публикация не провисела.