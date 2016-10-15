Андрей Кузнецов: "Не испытываю психологического давления перед началом "Кубка Кремля"

Россиянин Андрей Кузнецов перед стартовым матчем на "Кубке Кремля" с Гвидо Пельей подчеркнул, что не испытывает психологического давления. 25-летний спортсмен хочет улучшить результат, достигнутый в прошлом году.

- На меня никакого дополнительного давления нет, - приводит "Р-Спорт" слова Кузнецова. - У нас был неплохой сезон, и в принципе нечего защищать. Знаю, что не упаду никуда. Психологического давления точно нет. А по поводу соперника - не знаю, в последнее время мы с ним не играли. Завтра буду искать себе левшу, чтобы потренироваться. Что касается ожиданий - хотелось бы, наверное, улучшить прошлогодний результат.