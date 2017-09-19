Андрей Кузнецов: "Лучше быть третьим в России, но десятым в мире"

Андрей Кузнецов, проигравший в первом круге турнира в Санкт-Петербурге Виктору Троицки на двух тай-брейках, рассказал, что доволен теннисом, который он показывает в этом сезоне. Также он подчеркнул, что не ставит перед собой цель быть первой ракеткой России.

- Я в принципе доволен своей игрой в этом году, - заявил Кузнецов. - Травяной сезон не очень удачно провел. А так все было очень даже неплохо. В некоторых моментах я принимал не совсем верные решения, которые мешали мне победить. Надеюсь, что концовку сезона проведу получше и поднимусь в рейтинге.

- В прошлом году вы приезжали на турнир в Санкт-Петербург в ранге первой ракетки России. Сейчас расклад немного изменился. Следите ли вы за рейтингом соотечественников?

- Досконально за рейтингом не слежу, но знаю, что трое молодых российских ребят показывают хороший теннис и заслуженно занимают высокие позиции в рейтинге. Ребята молодцы. Никакой зависти к ним нет. И самоцели быть первой ракеткой России тоже нет. Как еще в прошлом году сказал мой папа, лучше быть третьим в России, но 10-м в мире. Будем работать. (Мария НИКУЛАШКИНА)