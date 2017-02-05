Андрей Кузнецов: "Легко с Клижаном в Софии точно не будет"

Член сборной России Андрей Кузнецов по окончании матча между сборными России и Сербии отметил, что перед предстоящим на следующей неделе турниром ATP в Софии чувствует себя неплохо, передает из Ниша спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.
"Чувствую себя неплохо, хоть субботний парный матч у нас получился весьма затяжной. Но все же после пяти сетов одиночки чувствуешь себя намного хуже. Сегодня немного потренировался, все было нормально. Есть, конечно, небольшая усталость в некоторых мышцах, но ничего страшного. Раньше вторника играть на турнире в Софии меня, думаю, не поставят, так что, полагаю, буду готов", – сказал Кузнецов.
"Клижан – своеобразный соперник, – добавил вторая ракетка России. – Насколько я понимаю, матчи с ним сильно зависят от того, в какой день проходят. Мы играли с ним в Сиднее, и стоило мне немного переломить ход борьбы, как он тут же снялся. Не знаю, из-за травмы или из-за жары. А неделей позже он чуть не обыграл Стэна Вавринку. Сейчас он тоже играет Кубок Дэвиса. Первую одиночку, насколько я знаю, выиграл. Раз побеждает, значит, здоров. Конечно, готовиться к встрече надо будет серьезно. Тем более, как показал прошлый сезон, когда он взял два титула на турнирах категории "500", он может обыграть кого угодно. Так что легко точно не будет".
gayduk
Андрюша, для тебя все сильные соперники, которые выше 4 сотни.
20:21