Андрей Кузнецов: "Легко с Клижаном в Софии точно не будет"

Член сборной России Андрей Кузнецов по окончании матча между сборными России и Сербии отметил, что перед предстоящим на следующей неделе турниром ATP в Софии чувствует себя неплохо, передает из Ниша спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

"Чувствую себя неплохо, хоть субботний парный матч у нас получился весьма затяжной. Но все же после пяти сетов одиночки чувствуешь себя намного хуже. Сегодня немного потренировался, все было нормально. Есть, конечно, небольшая усталость в некоторых мышцах, но ничего страшного. Раньше вторника играть на турнире в Софии меня, думаю, не поставят, так что, полагаю, буду готов", – сказал Кузнецов.

"Клижан – своеобразный соперник, – добавил вторая ракетка России. – Насколько я понимаю, матчи с ним сильно зависят от того, в какой день проходят. Мы играли с ним в Сиднее, и стоило мне немного переломить ход борьбы, как он тут же снялся. Не знаю, из-за травмы или из-за жары. А неделей позже он чуть не обыграл Стэна Вавринку. Сейчас он тоже играет Кубок Дэвиса. Первую одиночку, насколько я знаю, выиграл. Раз побеждает, значит, здоров. Конечно, готовиться к встрече надо будет серьезно. Тем более, как показал прошлый сезон, когда он взял два титула на турнирах категории "500", он может обыграть кого угодно. Так что легко точно не будет".