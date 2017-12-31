Андрей Кузнецов: "Из-за хронической травмы лезли мысли о завершении карьеры"

Россиянин Андрей Кузнецов в интервью Eurosport подтвердил, что с 16 лет испытывает проблемы в связи с хронической травмы тазобедренного сустава. По словам 26-летнего теннисиста, из-за этого он порой задумывался о завершении карьеры, но сейчас это в прошлом.

– У вас хроническая травма тазобедренного сустава. Когда это началось?

– В 16 лет. До этого болей не ощущал. Только немного косолапил левой ногой. Правая стояла ровно, левая чуть внутрь. Мама просила следить за собой. А потом появились боли. Сделали снимок, показали врачу. Он такой: "Ого, ничего себе!"

– Выяснили причину?

– На 99% уверены, что все произошло в младенчестве. В роддоме занесли инфекцию, когда перерезали пуповину. Пришлось делать операцию на левом бедре. После нее все как-то неправильно стало развиваться. Отсюда косолапость. Но процесс шел дальше. Дошло до болей. Врачи вообще сказали, что могу стать инвалидом, если продолжу играть. Произойдет перелом бедренной кости – придется ставить металлический сустав.

– Ваша реакция?

– Гнал негативные мысли. Не понимал, что делать без тенниса – я просто не знал, как это. Но врачи все равно говорили: "Про спорт забудь". А их обошли много. Никто не предложил решений. Максимум – поддерживать сустав массажами, ЛФК, санаториями. Повезло, что благодаря "НТВ-Плюс" попал к доктору Блюму, с которым занимаюсь уже больше 10 лет. Он берется за патологии, от которых отказалась традиционная медицина. Спас и меня.

– О завершении карьеры никогда не думали?

– Когда чувствую ухудшения, бывает: "Хорош. Я что-то достиг, чего-то заработал. Надо о себе подумать". Это ведь не всегда легко терпеть. В этом году на Кубке Дэвиса травмировал ногу еще больше. Потом проиграл три подряд первых круга, она долго болела. Лезли эти мысли. Но восстановился, хорошо сыграл в Мадриде и Будапеште. И снова готов продолжать.