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Андрей Кузнецов: "До сих пор удивляюсь, что смог победить Кукушкина"

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Первая ракетка России Андрей Кузнецов, в первом круге St. Petersburg Open обыгравший своего давнего товарища Евгения Донского (6:3, 7:5), подчеркнул, что на корте между ними есть здоровая конкуренция. Он также вспомнил встречу Кубка Дэвиса против казахстанца Михаила Кукушкина.

– Трудно вам с Донским играть против друга? - вопрос Кузнецову.

– Мы с Женей давно дружим. Всегда желаю ему только успехов. Но сегодня должен был выиграть кто-то один. Кстати, мы встречаемся не впервые. Несколько лет назад мы уже играли в Питере, и тогда победил Женя. Никаких проблем не было – мы друзья в жизни, но на корте у нас здоровая конкуренция. Уверен, после матча на St.Petersburg Open мы все равно будем хорошо общаться.

– Как удалось войти в турнир после непростых матчей на Кубок Дэвиса?

– Было действительно непросто. До сих пор удивляюсь, что смог выиграть матч против Кукушкина. После субботнего поединка болело все. До сих пор есть остаточные явления, что-то ноет. Каждый день делаю массажи и растяжки. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полностью интервью Кузнецова

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