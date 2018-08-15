Андерсон вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Шесткая ракетка мира, южноафриканец Кевин Андерсон в матче второго круга турнира ATP в Цинциннати обыграл француза Жереми Шарди - 7:6(8:6), 6:2. Также в следующую стадию пробился канадец Милош Раонич, переигравший представителя Туниса Малека Джазири - 6:3, 7:5.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 5 669 360 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кевин Андерсон (ЮАР, 6) - Жереми Шарди (Франция) - 7:6(8:6), 6:2,

Милош Раонич (Канада) - Малек Джазири (Тунис, LL) - 6:3, 7:5.