Андерсон вышел в финал турнира в Акапулько

Кевин Андерсон из ЮАР стал первым финалистом турнира ATP в Акапулько. Сегодня он за 3 часа 23 минуты обыграл в трех сетах американца Джареда Дональдсона.

Второ финалист определится в матче между Хуаном Мартином Дель Потро и Александром Зверевым.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 1 642 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кевин Андерсон (ЮАР, 5) - Джаред Дональдсон (США) - 6:3, 4:6, 6:3