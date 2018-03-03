06:25 | Теннис — ATP

Андерсон вышел в финал турнира в Акапулько


Кевин Андерсон из ЮАР стал первым финалистом турнира ATP в Акапулько. Сегодня он за 3 часа 23 минуты обыграл в трех сетах американца Джареда Дональдсона.

Второ финалист определится в матче между Хуаном Мартином Дель Потро и Александром Зверевым.

Акапулько (Мексика) 

Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC 

Призовой фонд 1 642 795 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Кевин Андерсон (ЮАР, 5) - Джаред Дональдсон (США) - 6:3, 4:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/acapulco/2018/

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