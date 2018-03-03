Андерсон вышел в финал турнира в Акапулько

Кевин Андерсон из ЮАР стал первым финалистом турнира ATP в Акапулько. Сегодня он за 3 часа 23 минуты обыграл в трех сетах американца Джареда Дональдсона.
Второ финалист определится в матче между Хуаном Мартином Дель Потро и Александром Зверевым.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC
Призовой фонд 1 642 795 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Кевин Андерсон (ЮАР, 5) - Джаред Дональдсон (США) - 6:3, 4:6, 6:3
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