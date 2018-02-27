08:59 | Теннис — ATP

Андерсон вышел в 1/8 финала турнира в Акапулько


Южноафриканец Кевин Андерсон переиграл в двух сетах молдаванина Раду Албота в первом круге турнира в Акапулько. Матч длился 1 час 28 минут.

В 1/8 финала Андерсон сыграет с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) - Ричардас Беранкис (Литва).

Акапулько (Мексика) 

Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC 

Призовой фонд 1 642 795 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Кевин Андерсон (ЮАР, 5) - Раду Албот (Молдавия) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/acapulco/2018/

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