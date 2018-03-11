01:56 | Теннис — ATP

Андерсон выполнил 17 эйсов и обыграл Донского в США


Россиянин Евгений Донской не сумел выйти в третий круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 5:7, 4:6 он уступил южноафриканцу Кевину Андерсону. Андерсон выполнил 17 эйсов и не позволил Донскому ни разу добраться до брейк-пойнта. Следующий матч Андерсон проведет против победителя пары Дамир Джумхур – Николас Киккер.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Кевин Андерсон (ЮАР, 7) - Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/indianwells/2018/

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