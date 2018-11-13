Андерсон разгромил Нишикори на итоговом турнире года в Лондоне

Кевин Андерсон одержал вторую победу в группе Ллейтона Хьюитта на итоговом турнире года в Лондоне. Четвертый "сеяный" отдал всего один гейм японцу Кеи Нишикори. Ранее Нишикори одержал победу над Роджером Федерером, а Андерсон – над Домиником Тимом. Сегодня швейцарец и австриец сыграют между собой.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 8 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Ллейтона Хьюитта

Кевин Андерсон (ЮАР, 4) – Кеи Нишикори (Япония, 7) – 6:0, 6:1