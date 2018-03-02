Андерсон и Зверев вышли в полуфинал турнира в Акапулько

Южноафриканец Кевин Андерсон победил корейца Чон Хена в четвертьфинале турнира в Акапулько – 7:6 (7:5), 6:4. Его следующим соперником станет американец Джаред Дональдсон, который оказался сильнее испанца Фелисиано Лопеса.

В другой встрече немец Александр Зверев обыграл американца Райана Харрисона – 6:4, 6:1. В полуфинале он сыграет с победителем матча Хуан Мартин Дель Потро – Доминик Тим.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 1 642 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джаред Дональдсон (США) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:3, 6:1

Кевин Андерсон (ЮАР, 5) – Чон Хен (Корея) – 7:6 (7:5), 6:4

Александр Зверев (Германия, 2) – Райан Харрисон (США) – 6:4, 6:1