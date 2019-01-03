Андерсон и Дарсис вышли в полуфинал турнира в Пуне

Представитель ЮАР Кевин Андерсон вышел в полуфинал ATP турнира в Пуне (Индия). В четвертьфинале он обыграл испанца Хайме Мунара - 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
В другом матче дня бельгиец Стив Дарсис переиграл Малека Джазири из Туниса - 7:5, 6:2.
Пуна (Индия)
Турнир ATP Tata Open Maharashtra
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стив Дарсис (Бельгия) - Малек Джазири (Тунис, 4) - 7:5, 6:2
Кевин Андерсон (ЮАР, 1) - Хайме Мунар (Испания, 7) - 6:3, 6:3
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