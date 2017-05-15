Альмагро встретится с Надалем во втором круге в Риме

Испанец Николас Альмагро в двух сетах обыграл итальянца Андреаса Сеппи в первом круге турнира ATP в Риме. В следующем раунде он встретится со своим соотечественником Рафаэлем Надалем.

Также свои матчи выиграли немец Флориан Майер, Карлос Берлок из Аргентины и британец Кайл Эдмунд.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Майер (Германия) – Монтейру (Бразилия, Q) – 6:4, 6:2

Эдмунд (Великобритания) – Соуза (Португалия) – 6:3, 6:4

Альмагро (Испания, Q) – Сеппи (Италия, WC) – 7:6 (8:6), 6:3

Берлок (Аргентина, Q) – Хаасе (Голландия) – 6:3, 7:5