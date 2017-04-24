Альмагро – во втором круге турнира в Барселоне

Испанец Николас Альмагро в двух сетах обыграл канадца Стивена Диеса в первом круге турнира ATP в Барселоне. Его соотечественник Марсель Гранольерс одолел Малека Джизири из Туниса. Также в следующий раунд прошли представители Великобритании Кайл Эдмунд и Дэниэл Эванс, а норвежец Каспер Рууд победил Раду Албота из Молдавии.

Еще один представитель Испании Альберт Монтаньес нанес поражение соотчественнику Гильермо Гарсии Лопесу.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 324 905 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Альмагро (Испания) – Диес (Канада, Q) – 6:3, 6:4

Гранольерс (Испания) – Джазири (Тунис) – 7:6, 6:3

Рууд (Норвегия, Q) – Албот (Молдавия) – 6:2, 6:2

Монтаньес (Испания, WC) – Гарсия Лопес (Испания) – 6:4, 6:4

Эванс (Великобритания) – Монтейру (Бразилия, Q) – 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:2)

Сугита (Япония, LL) – Робредо (Испания, WC) – 6:4, 6:3

Эдмунд (Великобритания) – Шарди (Франция) – 6:3, 6:4