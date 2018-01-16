Алеся Кафельникова: "После расставания с Фараоном не было ни дня, чтобы я не была под наркотиками"

Модель Алеся Кафельникова, дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова, рассказала о проблемах с наркотиками, конфликте с отцом и расставании с рэпером Фараоном.
- В Лондоне я впервые покурила траву, - цитирует telegra.ph Кафельникову. - Так начался мой роман с наркотиками. Когда я чувствовала, что мне плохо, я курила. Я не могла напиться свалившейся на меня свободой. Тогда же я наткнулась на песню Фараона, подписалась на Глеба в Инстаграме, отправила в директе сердечки. Мы стали переписываться. Папины друзья отрицательно отнеслись к нашему роману. Отец поставил меня перед выбором: или он, или бойфренд. Я собрала вещи и переехала к Глебу. Папа заблокировал мои карты и забрал водителя
После ссоры и расставания с рэпером Фараоном Алеся снова подсела на наркотики.
- Я начала употреблять без пауз. Не было ни дня, чтобы я не была под наркотиками, - рассказала она.
Дополнительная информация
http://telegra.ph/Alesya-Kafelnikova---o-narkotikah-depressii-i-rasstavanii-s-Pharaoh-01-16
ksuxa
убожество гламурное!(((
23:50 16 января
Леск
Папе надо было забрать наркотики
21:59 16 января
shpasic
возможно, папа ещё и все наркотики забрал?
21:05 16 января
edgar84
Папа заблокировал все карточки, забрал водителя, и я поняла, что я никто, а не модель!
20:27 16 января
rake
что за желтизна сэкс?
19:30 16 января