19:15 16 января | Теннис — ATP

Алеся Кафельникова: "После расставания с Фараоном не было ни дня, чтобы я не была под наркотиками"

Алеся КАФЕЛЬНИКОВА. Фото Инстаграм Алеси Кафельниковой
Алеся КАФЕЛЬНИКОВА. Фото Инстаграм Алеси Кафельниковой
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Модель Алеся Кафельникова, дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова, рассказала о проблемах с наркотиками, конфликте с отцом и расставании с рэпером Фараоном.

- В Лондоне я впервые покурила траву, - цитирует telegra.ph Кафельникову. - Так начался мой роман с наркотиками. Когда я чувствовала, что мне плохо, я курила. Я не могла напиться свалившейся на меня свободой. Тогда же я наткнулась на песню Фараона, подписалась на Глеба в Инстаграме, отправила в директе сердечки. Мы стали переписываться. Папины друзья отрицательно отнеслись к нашему роману. Отец поставил меня перед выбором: или он, или бойфренд. Я собрала вещи и переехала к Глебу. Папа заблокировал мои карты и забрал водителя

После ссоры и расставания с рэпером Фараоном Алеся снова подсела на наркотики.

-  Я начала употреблять без пауз. Не было ни дня, чтобы я не была под наркотиками, - рассказала она.

Дополнительная информация

http://telegra.ph/Alesya-Kafelnikova---o-narkotikah-depressii-i-rasstavanii-s-Pharaoh-01-16

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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ksuxa

убожество гламурное!(((

23:50 16 января

Леск

Папе надо было забрать наркотики

21:59 16 января

shpasic

возможно, папа ещё и все наркотики забрал?

21:05 16 января

edgar84

Папа заблокировал все карточки, забрал водителя, и я поняла, что я никто, а не модель!

20:27 16 января

rake

что за желтизна сэкс?

19:30 16 января