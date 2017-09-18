Алексей Ватутин не смог пробиться в основную сетку St. Petersburg Open

Россиянин Алексей Ватутин проиграл немцу Даниэлю Мазуру в финале квалификации турнира St. Petersburg Open. Встреча закончилась со счетом 2:6, 2:6. Таким образом, Ватутин не смог выйти в основную сетку турнира. Соперник немца по первому раунда будет известен позднее.

Напомним, ранее Иван Неделько и Михаил Елгин также проиграли в квалификации. В основной сетке турнира сыграют российские теннисисты Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Евгений Тюрнев, Даниил Медведев и Евгений Донской.