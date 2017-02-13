Александр Зверев - в топ-10 чемпионской гонки ATP

Бельгиец Давид Гоффен поднялся на пятое место в чемпионской гонке ATP. Представитель Германии Александр Зверев вошел в десятку лидеров и на 60 очков отстает от брата Миши Зверева.
Лучший из россиян - Даниил Медведев - занимает 23-е место.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 13 февраля
1 (1*). Федерер (Швейцария) – 2000
2 (2). Надаль (Испания) – 1245
3 (3). Димитров (Болгария) – 1220
4 (4). Вавринка (Швейцария) – 810
5 (9). Гоффен (Бельгия) – 530
6 (6) Баутиста-Агут (Испания) – 520
7 (7). Цонга (Франция) – 495
8 (5). Раонич (Канада) – 450
9 (8). М. Зверев (Германия) – 400
10 (73). А. Зверев (Германия) - 340
10 (10). Сок (США) – 340...
23 (24). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 245...
26 (19). РУБЛЕВ (Россия) – 224...
77 (62). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 100
* - положение в предыдущем рейтинге