Александр Зверев - в топ-10 чемпионской гонки ATP

Бельгиец Давид Гоффен поднялся на пятое место в чемпионской гонке ATP. Представитель Германии Александр Зверев вошел в десятку лидеров и на 60 очков отстает от брата Миши Зверева.

Лучший из россиян - Даниил Медведев - занимает 23-е место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 13 февраля

1 (1*). Федерер (Швейцария) – 2000

2 (2). Надаль (Испания) – 1245

3 (3). Димитров (Болгария) – 1220

4 (4). Вавринка (Швейцария) – 810

5 (9). Гоффен (Бельгия) – 530

6 (6) Баутиста-Агут (Испания) – 520

7 (7). Цонга (Франция) – 495

8 (5). Раонич (Канада) – 450

9 (8). М. Зверев (Германия) – 400

10 (73). А. Зверев (Германия) - 340

10 (10). Сок (США) – 340...

23 (24). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 245...

26 (19). РУБЛЕВ (Россия) – 224...

77 (62). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 100

* - положение в предыдущем рейтинге