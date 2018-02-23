Александр Зверев расстался с тренером Ферреро

Немецкий теннисист Александр Зверев принял решение расстаться со своим тренером Хуаном-Карлосом Ферреро. Как сообщает Marca, причиной такого решения стали разногласия по вопросам подготовки к турнирам. По информации издания, Ферреро хотел, чтобы Зверев более серьезно относился к тренировкам. Зверев же настаивал на большей свободе во время перерыва между выступлениями.

Испанский специалист и немецкий теннисист начали сотрудничество в июле 2017 года, когда Зверев был 11-й ракеткой мира.