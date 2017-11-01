Александр Зверев проиграл Хаасе во втором круге турнира в Париже

Немец Александр Зверев уступил голландцу Робину Хаасе во втором круге турнира в Париже. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 6:3, 2:6, 2:6. Следующим соперником Хаасе станет победитель матча Жоау Соуза (Португалия) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

В другой встрече американец Джон Изнер победил аргентинца Диего Шварцмана – 7:6 (7:2), 6:7 (11:13), 6:3. Матч продолжался 2 часа 37 минут. В третьем круге Изнер сыграет либо с Ришаром Гаске, либо с Григором Димитровым.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хаасе (Голландия) – А. Зверев (Германия, 4) – 3:6, 6:2, 6:2

Изнер (США, 9) – Шварцман (Аргентина) – 7:6 (7:2), 6:7 (11:13), 6:3