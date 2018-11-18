Александр Зверев победил Джоковича и выиграл Итоговый турнир ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Итогового турнира ATP. В финальном матче он обыграл Новака Джоковича из Сербии - 6:4, 6:3. Партия продолжалась 1 час 21 минуту. Зверев стал третьим представителем Германии, выигравшим турнир. Ранее в нем побеждали Борис Беккер (1988, 1992, 1995) и Михаэль Штих (1993).

Зверев стал всего лишь четвертым теннисистом, сумевшим обыграть Роджера Федерера и Новака Джоковича в полуфинале и финале одного турнира. Ранее это удавалось Давиду Налбандяну (2007 год - турнир в Мадриде), Энди Маррэю (2012 год - Олимпиада) и трижды - Рафаэлю Надалю (2007 и 2008 год - "Ролан Гаррос", 2008 год - турнир в Гамбурге).

В 2018 году Зверев выиграл турниры в Мюнхене, Мадриде и в Вашингтоне и завершил сезон н пятом месте в рейтинге ATP.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 8 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Александр Зверев (Германия, 3) - Новак Джокович (Сербия, 1) - 6:4, 6:3