22:40 18 ноября | Теннис — ATP

Александр Зверев победил Джоковича и выиграл Итоговый турнир ATP

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Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Итогового турнира ATP. В финальном матче он обыграл Новака Джоковича из Сербии - 6:4, 6:3. Партия продолжалась 1 час 21 минуту. Зверев стал третьим представителем Германии, выигравшим турнир. Ранее в нем побеждали Борис Беккер (1988, 1992, 1995) и Михаэль Штих (1993).

Зверев стал всего лишь четвертым теннисистом, сумевшим обыграть Роджера Федерера и Новака Джоковича в полуфинале и финале одного турнира. Ранее это удавалось Давиду Налбандяну (2007 год - турнир в Мадриде), Энди Маррэю (2012 год - Олимпиада) и трижды - Рафаэлю Надалю (2007 и 2008 год - "Ролан Гаррос", 2008 год - турнир в Гамбурге).

В 2018 году Зверев выиграл турниры в Мюнхене, Мадриде и в Вашингтоне и завершил сезон н пятом месте в рейтинге ATP.

Лондон (Англия) 

Турнир ATP Nitto ATP Final 

Призовой фонд 8 500 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Александр Зверев (Германия, 3) - Новак Джокович (Сербия, 1) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/finals/2018/

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