Александр Зверев: "По сравнению с прошлым годом я стал сильнее"

Немец Александр Зверев отметил, что хорошо готов к турниру в Вашингтоне. По его словам, он постарается защитить титул. Во втором круге Зверев сыграет с Малеком Жазири из Туниса

– По сравнению с прошлым годом я стал сильнее, в том числе я лучше готов физически, – цитирует Зверева официальный сайт ATP. – Я прибавил в плане тенниса. Хотя, конечно, всегда есть что-то, где можно стать лучше. Думаю, что до конца карьеры можно находить что-то, где можно прибавить. Соперника также не стоят на месте. Все стараются прогрессировать. Нынешний сезон увлекателен. Надеюсь, такой же будет и его вторая половина.

У турнира в Вашингтоне большая история. Здесь побеждали великие игроки. В прошлом году я завоевал здесь титул, так что это особенное место для меня. Я постараюсь вновь добится успеха. Рад, что началу сезона на харде. Последние годы я играю в этот период хорошо. Я постараюсь защитить титул и сыграть здорово.