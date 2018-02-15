Александр Зверев не сумел выйти во второй раунд турнира в Голландии

Немец Александр Зверев не сумел выйти во второй круг турнира в Роттердаме. Со счетом 6:4, 6:3 его неожиданно обыграл lucky loser, итальянец Андреас Сеппи. Зверев чисто выиграл 10 мячей и допустил 30 невынужденных ошибок. У его соперника 14 ударов навылет и 20 неточностей.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 862 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андреас Сеппи (Италия, LL) - Александр Зверев (Германия, 3) - 6:4, 6:3