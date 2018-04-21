Александр Зверев: "Наслаждался атмосферой матча с Гаске"

Немец Александр Зверев прокомментировал победу над французом Ришаром Гаске в четвертьфинале турнира в Монте-Карло со счетом 4:6, 6:2, 7:5. Зверев в день матча, 20 апреля, отметил 21-й день рождения.

- Атмосфера была великолепной. Вполне логично, что публика болела в основном за него, так и должно быть, ведь он играл почти дома, - цитирует официальный сайт ATP Зверева. - Но я тоже наслаждался атмосферой встречи. Сам матч получился тяжелым и упорным, я доволен своей игрой и рад, что сумел пройти дальше.