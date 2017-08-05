Александр Зверев: "Медведев, как и другие российские игроки, действует агрессивно"

Немец Александр Зверев, обыгравший россиянина Даниила Медведева (6:2, 6:4) в четвертьфинале турнира в Вашингтоне, похвалил действия соперника.

– Даниил играет мощно. Он, как и другие российские игроки, действует агрессивно, – приводит слова Зверева официальный сайт АТР. - В этом году он смотрится гораздо сильнее, хорошо двигается по корту, поэтому его результаты растут.

Мне нравится атмосфера в Вашингтоне. Здесь очень приятно играть. Публика молодая и громкая. Рад, что вышел в полуфинал, но хочу двигаться дальше.