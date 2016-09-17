15:45 | ТЕННИС — ATP

Александр Недовесов: "Судьи совершили результативную ошибку в пользу Кузнецова"

0
0
0

Второй номер сборной Казахстана Александр Недовесов уверен, что судьи допустили ошибку в матче за право выхода в Мировую группу Кубка Дэвиса с Андреем Кузнецовым (6:3, 6:4, 5:7, 7:5). По его словам, это повлияло на ход встречи.

- В концовке четвертого сета рефери допустили результативную ошибку в пользу россиян, - сказал Недовесов. - Кузнецов послал мяч, линейный судья крикнул "Аут!" и я остановился. Однако после просмотра видеоповтора арбитр принял решение засчитать очко сопернику.

В таких случаях обычно назначают повторный розыгрыш мяча, в чем я вместе с капитаном и попытался его убедить. Но арбитр остался непреклонным. Этот момент повлиял на ход игры. Если бы мне дали переиграть мяч, я мог бы сохранить подачу за собой (Владимир РАУШ)

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ