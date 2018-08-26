Александр Медведев: "Южного ждет особая церемония в Санкт-Петербурге"

Генеральный директор турнира АТР St.Petersburg Open Александр Медведев рассказал о церемонии прощания для российского теннисиста Михаила Южного. Этот турнир станет последним в его карьере.

- Михаил Южный решил завершить карьеру на нашем турнире, его ждет особая церемония, - цитируют Медведева РИА Новости.

Турнир пройдет с 17 по 23 сентября. Южный ранее заявил, что завершит карьеру после него. 36-летний теннисист выиграл 10 турниров в одиночном разряде и девять - в парном. Двукратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России.